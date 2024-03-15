Певец Дмитрий Бикбаев проголосовал онлайн на выборах президента в Москве

Фото: vk.com/bikbaevdm

Певец Дмитрий Бикбаев проголосовал онлайн на выборах президента РФ в Москве. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, подобный способ голосования является очень быстрым, свой голос можно отдать всего за несколько минут. Все, что для этого нужно, это быть зарегистрированным на портале mos.ru, подчеркнул артист.

Между тем директор московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" Денис Проценко в своем телеграм-канале сообщил, что сегодня поучаствовал в выборах на рабочем месте при помощи ДЭГ. Он считает, что такой способ позволяет проголосовать с минимально затраченным временем и максимально комфортно.

Проценко подчеркнул, что в медицинском сообществе всем очевидно, насколько системные изменения в лучшую сторону произошли в здравоохранении РФ.

Свой голос также отдали Владимир Путин, Сергей Собянин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и его супруга и другие.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

Избирательные участки открылись с 08:00 15 марта и будут работать до 20:00 17 марта. Проголосовать на участках можно с помощью бюллетеня или терминала электронного голосования.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.