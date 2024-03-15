Шойгу и Герасимов проголосовали на президентских выборах

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов отдали свои голоса на выборах президента страны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

Указывается, что Шойгу и Герасимов проголосовали вместе с военнослужащими объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе.

Ранее сообщалось, что 500 тысяч москвичей уже проголосовали онлайн на выборах президента России. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев отметил, что первые избиратели уже голосуют на участках, особым вниманием пользуются терминалы электронного голосования.

Жители Москвы могут отдать свой голос онлайн или офлайн с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки будут открыты в течение всех трех дней выборов.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В РФ началось трехдневное голосование на выборах президента страны