Сергей Собянин проголосовал электронно на выборах президента России

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин проголосовал в электронном формате на выборах президента РФ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, с каждым годом число жителей столицы, отдающих свой голос электронно, растет. В голосовании начали участвовать и те, кто не приходил на избирательные участки последние 20 лет, подчеркнул Собянин.

"В конечном счете увеличение явки и обеспечивает реальную демократию. Когда граждане сами определяют свою судьбу", – написал он.

Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве рассказали, что голосование на выборах президента страны проходит в штатном режиме и без нарушений. Жители столицы чаще всего голосуют в режиме онлайн, уточнили в ОШ. Механизм ДЭГ в Москве выдерживает высокую нагрузку и демонстрирует хорошие результаты при большом количестве избирателей.

Между тем уже порядка 2,3 миллиона российских граждан приняли участие в выборах президента РФ в столице. Электронно проголосовали 1 859 609 человек, с помощью бумажного бюллетеня – 390 955 избирателей.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Явка на выборах президента России составила 17,92% 15 марта