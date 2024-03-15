Памфилова заявила о надежной защите избирательных сервисов от хакерских атак

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервисы избирательной инфраструктуры надежно защищены от хакерских атак, их охрану обеспечивают сильные специалисты. Об этом заявила председатель российского Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

В свою очередь, заместитель председателя комиссии Николай Булаев рассказал о предстоящей встрече с сотрудниками центра, который занимается обеспечением защиты от хакерских нападений на механизмы избирательной системы.

"Завтра у нас будет возможность в прямом эфире поговорить со специалистами центра, который обеспечивает безопасность, который защищает нас от хакерских атак", – сообщил Булаев.

Ранее Памфилова рассказала о сильнейшей кибератаке на систему видеонаблюдения на избирательных участках в Тюменской области. С ее слов, атака была осуществлена извне, ее оперативно устранили. Глава ЦИК выразила уверенность в том, что она была спланирована спецслужбами.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В Москве на выборах президента России проголосовали уже более 1,5 млн человек