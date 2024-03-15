Около 80% москвичей отдали предпочтение дистанционному голосованию на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 80% жителей столицы предпочитают дистанционный способ голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Я хочу сказать, что есть специфика: в Москве большинство людей, там уже давно осуществляются разного вида дистанционные услуги", – цитирует ее ТАСС.

По словам председателя комиссии, поэтому на избирательные участки приходят 20% москвичей.

Памфилова добавила, что в этом и состоит отличие столицы от других регионов страны, где есть дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Она объяснила, что в субъектах избиратели, которые голосуют онлайн, составляют малую долю от общего числа.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что выборы президента России проходят в Москве в штатном режиме. Она добавила, что в Мосгоризбирком информации о нарушениях не поступало.

Согласно последним данным, на выборах президента РФ в Москве проголосовали более 1,5 миллиона человек. Из них электронную форму выбрали 1 322 791 человек, бумажный бюллетень – 212 665 избирателей.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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