Более 1,5 млн человек в Москве проголосовали на выборах президента России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Свыше 1,5 миллиона граждан РФ проголосовали в российской столице на выборах президента РФ. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"На 12:00 могу озвучить следующие цифры: всего выдано 1 миллион 536 тысяч 364 бюллетеня. Из них электронно проголосовали 1 миллион 322 тысячи 791 человек, с помощью бумажного бюллетеня – 212 тысяч 665 избирателей", – поделилась она.

Между тем заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов назвал очередь на электронном голосовании в Москве заранее предусмотренной ситуацией. Он попросил избирателей дождаться очереди и сделать свой выбор.

В свою очередь, в Общественном штабе добавили, что цифровые системы Москвы успешно справляются с сильной нагрузкой на выборах главы государства. Механизм заблаговременно подготовили к наплыву избирателей, уточнили там.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В Москве начались выборы президента России