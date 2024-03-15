Выборы президента РФ проходят в Москве в штатном режиме

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Выборы президента России проходят в Москве в штатном режиме. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"На 12:00 Московская городская избирательная комиссия отмечает, что выборы президента Российской Федерации у нас идут штатно, без нарушений", – сказала она.

Кириллова добавила, что в Мосгоризбирком информации о нарушениях не поступало.

Согласно последним данным, на выборах президента РФ в Москве проголосовали более 1,5 миллиона человек. Из них электронную форму выбрали 1 миллион 322 тысячи 791 человек, бумажный бюллетень – 212 тысяч 665 избирателей.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Миллион человек проголосовали электронно на выборах президента в Москве