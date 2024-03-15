Фото: телеграм-канал "Герасимов Евгений Владимирович"

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов проголосовал на выборах главы государства через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

"ДЭГ очень облегчает процесс участия в выборах, ведь можно проголосовать из любого места, в любое время дня. Сегодня, в условиях современного ритма жизни граждан, это особенно важно", – написал он.

По его словам, участники электронного голосования в рамках акции "Миллион призов" получат возможность выиграть до 100 тысяч призовых баллов, а также другие подарки от партнеров программы.

Герасимов подчеркнул, что баллы можно обменять на скидки от партнеров. В частности, на них можно купить билеты в Театр на Малой Ордынке, художественным руководителем которого является Герасимов.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева проголосовала онлайн на выборах президента РФ. До этого свой выбор сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Евгений Герасимов проголосовал электронно на выборах президента России