Почти 2,6 млн человек проголосовали на выборах президента РФ досрочно

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Около 2,6 миллиона человек проголосовали досрочно на выборах президента РФ. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Я уже объяснила, почему происходят такие высокие цифры, – исходя из той ситуации, которую переживают жители Донбасса, Новороссии и в приграничных регионах", – цитирует ее ТАСС.

Накануне досрочно свой голос отдали свыше 2 миллионов 300 тысяч избирателей. Памфилова подчеркнула, что такого в российском государстве еще не было.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что в электронном формате проголосовали уже полмиллиона человек. В свою очередь, на федеральной платформе ДЭГ свой выбор сделали свыше 900 тысяч человек. Как уточнили в Минцифры РФ, каждый пятый зарегистрированный на этой платформе пользователь уже проголосовал.

Кроме того, Общественный штаб сообщил о штатной работе терминалов для электронного голосования. Горожан призвали обращаться в техническую поддержку в случае каких-либо неполадок.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Электронные бюллетени на выборах президента уже получили более 200 тыс москвичей