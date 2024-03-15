На онлайн-голосовании в Москве предусмотрели режим электронной очереди

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Очередь на электронном голосовании в Москве является заранее предусмотренной ситуацией. Система ДЭГ работает в штатном режиме, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов.

По словам Асафова, некоторые наблюдатели видят на экранах своих устройств электронную очередь.

"Эта такой специальный инструмент, алгоритм, который разработан для распределения нагрузки в пиковые часы. Сейчас вы сами видите, что внимание очень высокое", – сообщил он.

Асафон назвал ситуацию абсолютно нормальной. Он рекомендовал избирателям дождаться своей очереди и проголосовать.

В свою очередь, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко пояснил, что страница голосования переходит в режим электронной очереди при повышенной нагрузке. Эта функция была предусмотрена разработчиками для того, чтобы каждый голос был записан. Он отметил, что если кто-то из избирателей оказался в режиме очереди, то следует подождать или вернуться к голосованию позднее.

Согласно последним данным, более чем за час в Москве проголосовали в электронном формате 500 тысяч человек.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



В Москве начались выборы президента России