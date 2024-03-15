Медведев вместе с супругой проголосовали на выборах президента РФ

Фото: vk.com/Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой проголосовали на выборах президента России, передает ТАСС.

Медведевы прибыли на участок в МАУ "КМЦ "Дом Молодежи" в Подмосковье. После того как им выдали бюллетень, зампред Совбеза РФ ушел в кабинку для голосования, а спустя пару минут вернулся, попозировав для камер со свернутым бюллетенем. Затем политик опустил бюллетень в прозрачную урну.

"Вот мы в первых рядах и пришли. Всех приглашаем принять участие в голосовании", – добавил он, уточнив, что у его супруги день рождения и, несмотря на это, они вместе пришли на выборы.

Ранее народный артист РФ Владимир Машков проголосовал в дистанционном формате на выборах президента РФ. До этого народная артистка РСФСР Надежда Бабкина отдала свой голос на выборах президента РФ в одной из московских школ. Как она утверждает, сегодня граждане должны научиться высказывать свое мнение.

Также уже успели отдать свой голос официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и народная артистка РФ Диана Гурцкая.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Диана Гурцкая посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами