Песков проголосовал онлайн на выборах президента России

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на выборах главы государства и сделал это онлайн. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.

"Я это сделал первым делом утром, электронно. Очень удобно", – сказал он.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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