15 марта, 12:59Политика
Песков проголосовал онлайн на выборах президента России
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на выборах главы государства и сделал это онлайн. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
"Я это сделал первым делом утром, электронно. Очень удобно", – сказал он.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
В Москве начались выборы президента России
Читайте также
- ЦИК попросил участковые избирательные комиссии усилить охрану ящиков для голосования
- Голосование на выборах президента РФ началось в Москве в штатном режиме