Надежда Бабкина проголосовала на выборах президента РФ в Москве

Фото: телеграм-канал "Надежда Бабкина"

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина отдала свой голос на выборах президента РФ в одной из столичных школ. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"За нашу жизнь, перспективу. За то, чтобы все планы были выполнены, а планов у нас громадье... Перед нашей страной стоят очень важные задачи. Мы хотим жить в мире, согласии, дело делать честно", – подчеркнула Бабкина.

По словам артистки, на сегодняшний день людям необходимо научиться высказывать собственное мнение.

"Пора научиться высказывать свое мнение и верить той стране, в которой вы живете. Как говорится, где родились, там и сгодились", – отметила она.

Ранее народная артистка РФ Диана Гурцкая проголосовала онлайн на выборах президента РФ. Певица подчеркнула, что приняла участие в голосовании, находясь в Штабе по наблюдению за выборами.

Также свой голос уже отдали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.