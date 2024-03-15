15 марта, 13:45Политика
Надежда Бабкина проголосовала на выборах президента РФ в Москве
Фото: телеграм-канал "Надежда Бабкина"
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина отдала свой голос на выборах президента РФ в одной из столичных школ. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
"За нашу жизнь, перспективу. За то, чтобы все планы были выполнены, а планов у нас громадье... Перед нашей страной стоят очень важные задачи. Мы хотим жить в мире, согласии, дело делать честно", – подчеркнула Бабкина.
По словам артистки, на сегодняшний день людям необходимо научиться высказывать собственное мнение.
"Пора научиться высказывать свое мнение и верить той стране, в которой вы живете. Как говорится, где родились, там и сгодились", – отметила она.
Ранее народная артистка РФ Диана Гурцкая проголосовала онлайн на выборах президента РФ. Певица подчеркнула, что приняла участие в голосовании, находясь в Штабе по наблюдению за выборами.
Также свой голос уже отдали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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