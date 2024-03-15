Фото: телеграм-канал "Общественный штаб: выборы – 2024"

Народная артистка РФ Диана Гурцкая проголосовала онлайн на выборах президента России.

Певица подчеркнула, что приняла участие в голосовании, находясь в Штабе по наблюдению за выборами.

"Сегодня здесь происходит настоящая инклюзия. Здорово, что предоставлена нам возможность проголосовать электронно", – сказала Гурцкая.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Диана Гурцкая посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами