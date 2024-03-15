Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева проголосовала на выборах президента РФ в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Чуть ранее избирательный участок в столице посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также проголосовал на выборах президента России.

До этого на президентских выборах проголосовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов.

Кроме того, свой голос отдала пара на Камчатке во время свадьбы. Алексей и Ульяна Ивденко из Петропавловска-Камчатского выбрали дистанционную электронную форму голосования, поскольку они прикреплены к разным избирательным участкам, а проголосовать хотели вместе.

В настоящее время уже 1 миллион человек проголосовали на выборах президента РФ в Москве в электронном формате. Руководитель ОШ по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев отметил преимущество электронного голосования, так как сделать выбор можно в любое время и в любом месте.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Биатлонистка Зайцева проголосовала онлайн на выборах президента в Москве