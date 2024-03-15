15 марта, 11:14Общество
Молодожены проголосовали в ЗАГСе на Камчатке
Фото: телеграм-канал "Камчатский край | Правительство"
Пара на Камчатке проголосовала на выборах президента РФ на своей свадьбе, сообщается на официальном сайте региона.
Алексей и Ульяна Ивденко из Петропавловска-Камчатского выбрали дистанционную электронную форму голосования, поскольку они прикреплены к разным избирательным участкам, а проголосовать хотели вместе.
"Мы решили сделать двойной выбор – для себя, поженившись сегодня, и для своей страны, отдав свои голоса на выборах президента РФ. Этим мы определяем свое будущее и свою дальнейшую жизнь, поскольку от развития страны зависит и наша судьба", – сообщил глава семьи Алексей.
Всего для дистанционного электронного голосования зарегистрировались больше 44 тысяч жителей Камчатского края.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Голосование на выборах президента России началось в Москве в штатном режиме
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