В Общественном штабе рассказали о работе цифровых систем Москвы на выборах президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Столичные цифровые системы справляются с сильной нагрузкой на выборах президента РФ. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

Как уточнил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко, систему заранее подготовили к нагрузкам, поскольку ожидали наплыва желающих проголосовать в первые часы.

С его слов, разработчики создали специальный режим электронной очереди. В него страница голосования переходит при повышенной нагрузке.

"Это сделано, чтобы голос каждого был записан корректно, а система работала стабильно. Электронная очередь – запланированный, нормальный алгоритм. Если вы в нее попали – нужно просто немного подождать или вернуться к голосованию позднее", – сказал Костырко.

В пятницу, 15 марта, в 08:00 в российской столице началось голосование на выборах главы государства. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, все участки работают в штатном режиме.

Систему ДЭГ временно перевели в режим электронной очереди, такое решение приняли из-за пиковых нагрузок. Горожан призвали дождаться своей очереди или вернуться к голосованию на странице elec.mos.ru в более позднее время.

В штабе также сообщили о 200 тысячах москвичей, которые выразили свою политическую позицию в электронном формате в первые минуты стартовавших выборов президента РФ. Популярность обрели терминалы электронного голосования, которыми оборудованы все участки.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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