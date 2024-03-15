Миллион человек проголосовали электронно на выборах президента в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Уже 1 миллион человек проголосовали на выборах президента РФ в Москве в электронном формате. Об этом сообщил руководитель ОШ по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Он отметил преимущество электронного голосования, так как сделать выбор можно в любое время и в любом месте. По словам Ковалева, популярностью пользуются и установленные на всех участках терминалы электронного голосования, которые работают в штатном режиме.

"Миллион человек уже сделали свой выбор электронно: онлайн или воспользовавшись терминалами электронного голосования на УИКах. Беспрецедентной популярностью пользуется онлайн-голосование. При этом система выдерживает высокую нагрузку и показывает хорошие результаты при наплыве избирателей", – сказал Ковалев.

Замруководителя Общественного штаба по информационному сопровождению Александр Асафов указал на высокую популярность выборов среди москвичей. Он назвал это одним из главных доказательств активной гражданской позиции жителей столицы.

"Я сам проголосовал сегодня на УИКе через терминал электронного голосования", – рассказал Асафов.

При этом начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко назвал ожидаемым высокое внимание к выборам президента в Москве.

"Как всегда, люди стараются проголосовать в пятницу утром, чтобы не забыть", – подчеркнул Костырко.

По его словам, избиратели в рамках голосования выбирают бумажные бюллетени, терминалы и дистанционный формат. Костырко уточнил, что все цифровые системы готовы к интенсивным нагрузкам. Как он отметил, первые часы выборов проходят штатно.

Некоторых пользователей могут перевести на страницу электронной очереди. Этот алгоритм необходим для стабильной работы системы при повышенных нагрузках. Для голосования горожанам необходимо подождать или вернуться на elec.mos.ru позже, объяснили в штабе.

Эксперты призвали избирателей не торопиться, поскольку голосование будет доступно до 20:00 17 марта.

Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ в Москве сообщил о штатной работе терминалов для электронного голосования. По словам руководителя штаба Вадима Ковалева, терминалы задействуют на выборах в Москве уже не первый год. Он уточнил, что подобный способ пользуется популярностью у горожан.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Голосование на выборах президента России началось в Москве в штатном режиме