Фото: vk.com/Владимир Машков

Народный артист РФ Владимир Машков принял участие в голосовании на выборах президента РФ в дистанционном формате. Об этом сообщает газета "Известия".

"Здорово, динамично, понятно. Ничего более удобного за последнее время не видел. Сделал буквально несколько действий", – таким образом он прокомментировал процесс голосования с помощью ДЭГ.

Ранее народная артистка РСФСР Надежда Бабкина проголосовала на выборах президента РФ в одной из столичных школ. По ее словам, на сегодняшний день людям необходимо научиться высказывать собственное мнение.

До нее свой голос онлайн отдала народная артистка РФ Диана Гурцкая. Певица подчеркнула, что приняла участие в голосовании, находясь в Штабе по наблюдению за выборами.

Также уже проголосовали официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Народный артист РФ Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах президента России