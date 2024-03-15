Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах президента России

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Кандидат в президенты РФ, а также действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на выборах президента РФ через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), передает ТАСС.

Уточняется, что действующий глава государства уже не раз отдавал свой голос в формате онлайн. Так, последние несколько лет Путин голосует лишь через систему ДЭГ.

При этом на выборах президента РФ онлайн-голосование было введено впервые и доступно оно примерно в трети регионов РФ.

На данный момент за первый день выборов президента РФ, а именно 15 марта, свой голос успели отдать Сергей Собянин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и его супруга, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, блогер и российская исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева) и другие.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

Избирательные участки открылись с 08:00 15 марта и будут работать до 20:00 17 марта. Проголосовать на участках можно с помощью бюллетеня или терминала электронного голосования.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Владимир Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах президента России