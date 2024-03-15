Instasamka проголосовала на выборах президента РФ

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/instasamka

Блогер и российская исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева) проголосовала на выборах президента РФ. Соответствующую фотографию она выложила на своей странице в Instagram (деятельность Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На опубликованном кадре видно, как исполнительница позирует около входа в избирательный участок, а на двери висит табличка: "Выборы президента России 15–17 марта 2024 года".

К текущему моменту свой голос отдали на выборах президента РФ председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и его супруга, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина и другие.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

Избирательные участки открылись с 08:00 15 марта и будут работать до 20:00 17 марта. Проголосовать на участках можно с помощью бюллетеня или терминала электронного голосования.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

