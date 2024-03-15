Фото: телеграм-канал "Общественный штаб: выборы – 2024"

Рэпер Тимати проголосовал онлайн в Общественном штабе по наблюдению за выборами президента РФ в Москве. Об этом сообщили в штабе.

"Я впервые в жизни голосовал онлайн через телефон!" – сказал музыкант.

По словам Тимати, такой вариант оказался для него суперудобным.

На выборах президента России уже проголосовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и его супруга, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина и другие.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

Избирательные участки открылись с 08:00 15 марта и будут работать до 20:00 17 марта. Проголосовать на участках можно с помощью бюллетеня или терминала электронного голосования.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Тимати проголосовал онлайн в Общественном штабе по наблюдению за выборами