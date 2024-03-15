Михаил Турецкий проголосовал через московскую систему ДЭГ

Фото: телеграм-канал "Михаил Турецкий"

Народный артист России, певец и основатель арт-группы "Хор Турецкого" и "SOPRANO Турецкого" Михаил Турецкий проголосовал через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Артист выразил свое восхищение тем, что он как гражданин РФ может выразить свою позицию, несмотря на плотный гастрольный график. Он заявил, что голосование через систему ДЭГ является идеальной опцией, чтобы при отсутствии возможности дойти до избирательного участка можно было отдать свой голос за конкретного кандидата.

"Все максимально просто и понятно: эта процедура на mos.ru заняла у меня буквально 5 минут! Восхищаюсь тем, насколько технологии сегодня упрощают нам жизнь. И я спокойно могу дальше вернуться к рабочему процессу, при этом поучаствовав в событии, которое определяет наше будущее", – уточнил он.

Также Турецкий напомнил, что те, кто голосует онлайн, могут получить призовые баллы, которые можно будет потратить на необходимые вещи, например билеты в театр, кино, музеи или получить скидки в кафе и ресторанах. При этом артист напомнил, что 1 призовой балл равен 1 рублю.

"Друзья, не оставайтесь в стороне – важен голос каждого", – заключил он.

В первый день выборов президента РФ, 15 марта, уже успели проголосовать Сергей Собянин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и его супруга, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, блогер и российская исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева) и другие.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

Избирательные участки открылись с 08:00 15 марта и будут работать до 20:00 17 марта. Проголосовать на участках можно с помощью бюллетеня или терминала электронного голосования.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Около 80% москвичей отдали предпочтение ДЭГ на выборах президента РФ