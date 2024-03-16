Эдгард Запашный высоко оценил уровень наблюдения за выборами президента в Москве

Фото: телеграм-канал "Общественный штаб: выборы – 2024"

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами. Об этом сообщили в штабе.

Запашный рассказал, что планирует голосовать на участке. Также он высоко оценил уровень наблюдения за выборами в Москве.

"Я выделил для голосования отдельный день. Хочу сделать это вместе с семьей и показать детям, как это важно", – заявил Запашный

Также руководитель цирка на проспекте Вернадского отметил, что за последнее время сильно выросли степень солидности, ответственности и вовлеченности людей в избирательный процесс.

"Второй день выборов идет на очень высоком уровне. Общественный штаб делает работу профессионально", – оценил Запашный.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.