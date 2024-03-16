Памфилова проголосовала на выборах президента РФ

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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проголосовала на выборах президента на своем участке в Павловской Слободе округа Истра. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что здесь организовали все как полагается.

"На участке есть все, что положено", – подчеркнула председатель ЦИК.

В России, в том числе в столице, стартовал второй день голосования на выборах президента России. Граждане по-прежнему могут выбрать наиболее удобный вариант голосования: бумажный или электронный.

По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, участковые избирательные комиссии в Москве начали работать в штатном порядке.

По данным на 08:00, в Москве уже проголосовали 3 147 675 человек. За прошедшую ночь избирательное право реализовали более 150 тысяч человек. Кириллова отметила, что они сделали это в электронном формате.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Общая явка на выборах президента РФ составила 36,09%