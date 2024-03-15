Мосгоризбирком усилил контроль для предотвращения случаев порчи бюллетеней

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Московская городская избирательная комиссия усилила контроль для предотвращения случаев порчи бюллетеней после того, как женщина вылила в ящик для голосования красящую жидкость на участке в районе Отрадное. Об этом заявил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут во время видеосвязи с Центризбиркомом РФ.

Он признал, что ему "очень жаль и больно" за те 115 человек, которые отдали свой голос и опустили бюллетени в стационарный ящик. Реут уточнил, что пока неизвестно, видны ли отметки на них или же бюллетени окончательно испорчены.

Также он сообщил, что повторения подобных инцидентов больше не было. Около 13:00 на участок в Отрадном пришла молодая женщина, которая получила избирательный бюллетень, опустила его в ящик для голосования, а после вылила туда зеленку.

Зампредседателя подчеркнул, что ее сразу же задержали. Ящик же, куда попала зеленка, опечатали и отставили в сторону. Не прошло и трех минут, как был поставлен резервный ящик, а голосование продолжилось в штатном режиме. В настоящий момент с ситуацией разбираются сотрудники правоохранительных органов, заключил Реут.

Ранее председатель российского Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала "подонками" тех, кто заливает избирательные урны жидкостями, а также пригрозила им лишением свободы до 5 лет.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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