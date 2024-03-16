Участковые избирательные комиссии Москвы штатно продолжили работу во второй день выборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участковые избирательные комиссии в Москве начали работать в штатном порядке во второй день выборов президента Российской Федерации в субботу, 16 марта. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Ночь прошла спокойно. Все наши участковые избирательные комиссии в штатном порядке приступили к работе", – подчеркнула она.

В субботу, 16 марта, в России начался второй день голосования на выборах президента страны. Проголосовать можно в очном и электронном форматах. Голосование с помощью бюллетеня доступно на избирательных участках.

В первый день голосования в пятницу, 15 марта, электронно свой голос в Москве отдали более 2,5 миллиона человек. Всего было выдано 2 500 189 бюллетеней, получено – 2 484 900. Явка по ДЭГ на федеральной платформе составила 73%. Всего голосовать через платформу собираются 4,76 миллиона человек.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



На избирательных участках в Москве завершился первый день основного голосования