Общая явка на выборах президента РФ составила 38,35% – ЦИК

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Общая явка на выборах президента России составила 38,35%, включая электронное голосование. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Явка составила 38,35%. Это общая явка по стране с учетом дистанционного электронного голосования", – информировал он.

В частности, на выборах президента РФ в Москве проголосовали более 3,1 миллиона человек. Большинство из них предпочли электронный формат голосования.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

