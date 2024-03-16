Директор парка "Зарядье" Демидов проголосовал онлайн на выборах президента РФ

Фото: телеграм-канал "Общественный штаб: выборы – 2024"

Директор столичного парка "Зарядье" Иван Демидов проголосовал в онлайн на выборах президента РФ. Он сделал это, находясь в Общественном штабе.

"Мне кажется, что мы действительно находимся в начале славных дел, начинается новая, интересная и, я уверен, великая эпоха в жизни нашей страны", – сказал Демидов.

Он подчеркнул, что в дни голосования очень важно оставить свой след в истории, проголосовав за будущего президента РФ, который в дальнейшем во многом определит следующую эпоху.

Накануне, находясь в Общественном штабе, онлайн проголосовал артист Тимати. Он сделал выбор с помощью смартфона. Сам рэпер назвал процедуру электронного голосования "супер удобной".

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

