Михаил Швыдкой проголосовал через электронный терминал в Москве

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Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой проголосовал на УИКе через терминал электронного голосования. Об этом сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице.

По его словам, среди москвичей отмечают огромную популярность выборов российского президента, что является одним из главных доказательств активной гражданской позиции жителей столицы и тех, кто воспользовался опцией прикрепления к УИКу.

К текущему моменту свой голос на выборах президента РФ отдали председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и его супруга, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, блогер и российская исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева) и другие.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

Избирательные участки открылись с 08:00 15 марта и будут работать до 20:00 17 марта. Проголосовать на участках можно с помощью бюллетеня или терминала электронного голосования.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.