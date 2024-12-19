Путин перед Новым годом пожелал россиянам уделять больше времени близким

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Владимир Путин перед Новым годом и Рождеством пожелал россиянам уделять больше времени близким. Об этом он сообщил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Чаще всего граждане жалуются представителям религиозных кругов о нехватке времени на близких и родных, обратил внимание российский лидер.

Также Путин пожелал населению России успехов, счастья и благополучия в следующем году.

Между тем президент отметил, что и сам хотел бы чаще видеться с близкими и родными ему людьми. Так российский лидер ответил на вопрос о том, с кем он хотел бы выпить чая.

Среди ушедших личностей он отметил бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, который занимал свой пост с 1982 по 1998 год. Путин рассказал, что Коль регулярно приезжал к нему в гости, а беседы между политиками были "очень полезными".