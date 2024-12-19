Путин рассказал, с кем бы хотел выпить чая

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Владимир Путин хотел бы чаще видеться с близкими и родными ему людьми. Так российский лидер ответил на вопрос о том, с кем он хотел бы выпить чая, в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Также президент РФ отметил, что из ушедших личностей выпил бы чай с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, который занимал свой пост с 1982 по 1998 год. Путин рассказал, что с 1993 года Коль регулярно приезжал к нему в гости, а беседы между политиками были "очень полезными".

"Очень интересным был бывший президент Франции Жак Ширак. О чем ни спросишь – все знает. Я у него многому научился", – продолжил российский лидер.

Он также отметил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который многое сделал для развития отношений между странами.

"С ними было интересно, и потом это были личности с собственным мнением", – подытожил Путин.

Между тем Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Он отметил, что передает ему "самые наилучшие приветы".

Путин отметил, что Россия и Китай практически всегда координируют свои действия на международной арене. Такой факт он назвал серьезным элементом в международной жизни.