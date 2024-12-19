Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

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Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом.

"Самые наилучшие приветы лидеру Китайской Народной Республики, человеку, которого я считаю своим другом, председателю Си Цзиньпину", – сказал глава государства.

Путин отметил, что Россия и Китай практически всегда координируют свои действия на международной арене. Такой факт он назвал серьезным элементом в международной жизни.

Ранее Путин назвал Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее, и отметил, что об этом говорит отношение последнего к инновациям, в том числе к искусственному интеллекту.

Президент России также отметил, что регулярно общается с председателем КНР.

Недавно зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с Си Цзиньпином передал личное послание от Путина. Он также выразил искреннюю радость от встречи с лидером КНР, которая прошла по линии взаимодействия между правящими партиями России и Китая.

