Путин назвал Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее

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Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее, и отметил, что об этом говорит отношение последнего к инновациям. Таким мнением он поделился на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

"Я прекрасно знаю, как он относится к инновациям в целом, к важнейшим элементам прогресса сегодняшнего дня, в том числе к искусственному интеллекту", – сказал российский лидер, уточнив, что регулярно общается с председателем КНР.

Также Путин уже во время разговора с председателем Шанхайского исследовательского института в сфере искусственного интеллекта Сун Хайтао уточнил, что Китай делает огромные шаги в своем технологическом развитии.

Хайтао, в свою очередь, рассказал российскому президенту о планах института подписать меморандум о сотрудничестве со Сбером для продвижения китайско-российских технологических исследований в этой области.

Между тем Россия заявила о готовности обсуждать с Китаем вопросы совместной разработки военной продукции и организации производств при соответствующем интересе китайской стороны.

Как отметил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Михаил Бабич, речь идет не только о разработке военной продукции и создания совместных предприятий, но и о строительстве сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, выполнении взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

