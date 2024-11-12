Россия заявила о готовности обсуждать с Китаем совместное производство военной продукции

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Россия готова обсуждать с Китаем вопросы совместной разработки военной продукции и организации производств при соответствующем интересе китайской стороны. Об этом ТАСС заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Михаил Бабич на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.

"Мы стремимся к более активному внедрению современных форм сотрудничества, способных вывести процесс нашего взаимодействия на более высокий уровень", – отметил он.

По его словам, речь идет не только о разработке военной продукции и создания совместных предприятий, но и строительстве сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, выполнении взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Ранее Владимир Путин сообщил, что сотрудничеству Москвы и Пекина ничего не может помешать. У стран, уточнил он, есть общая граница. А те области, в которых пытаются сдержать развитие Китая, могут дополняться российским сотрудничеством.

Президент также назвал отношения двух стран одним из гарантов стабильности в мире. Россия и Китай сотрудничают в экономической, военной и гуманитарной сферах, подчеркнул глава государства.