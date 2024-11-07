Путин заявил, что сотрудничеству России и Китая ничто не может помешать

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Сотрудничеству России и Китая ничего помешать не может, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"У нас же общая граница. И этому никто не может помешать: никакие шторма, никакие перекрытия морских путей, ничего нашему сотрудничеству помешать не может", – сказал президент.

Он подчеркнул, что те области, в которых пытаются сдержать развитие Китая, вполне могут дополняться российским сотрудничеством.

Ранее Дональд Трамп рассказал в беседе с телеведущим Такером Карлсоном о своем желании "разъединить" РФ и КНР.

Путин назвал отношения России и Китая одним из гарантов стабильности в мире. Президент отметил, что страны осуществляют сотрудничество в экономической, военной и гуманитарной областях.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на попытки Запада переключить деятельность НАТО на Азию. Однако подобное, по его словам, является выходом за рамки условных целей Альянса. Он также задался вопросом о целях НАТО в регионе.

