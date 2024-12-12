Медведев передал Си Цзиньпину личное послание от Путина

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином передал личное послание от Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Медведев передал наилучшие пожелания от российского президента. Он также выразил искреннюю радость от встречи с лидером КНР, которая проходит по линии взаимодействия между правящими партиями России и Китая.

Зампред Совбеза напомнил, что последний раз он посещал республику с рабочим визитом в декабре 2022 года. Тогда они обсуждали вопросы партийного взаимодействия, экономического сотрудничества и международную проблематику, в том числе конфликт на Украине.

В тот момент Медведев также привез Си Цзиньпину послание от Путина, в котором президент РФ отметил беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации. Кроме того, глава государства выразил уверенность в сохранении устойчивого развития межгосударственных и межпартийных связей Москвы и Пекина, а также тесного сотрудничества с новым руководством Коммунистической партии Китая.

