Песков заявил о регулярном обмене посланиями между лидерами РФ и КНР

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин регулярно обмениваются посланиями в ходе рабочих контактов между представителями двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

В ходе пресс-конференции журналист спросил представителя Кремля об ответе главы КНР на послание, которое ранее от Путина передал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Песков подчеркнул, что при необходимости ответ последует.

"Постоянно происходит обмен и рабочими посланиями, и другими месседжами, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов", – сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что Путин и Медведев общаются в постоянном режиме и доклад о поездке произойдет при первой же возможности.

Пресс-секретарь также раскрыл содержание послания. По его словам, оно касается двусторонних отношений России и Китая, стратегического партнерства и международной обстановки.

Ранее Си Цзиньпин и Медведев встретились в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. В ходе переговоров они обсудили вопросы партийного взаимодействия, экономического сотрудничества и международную проблематику, в том числе конфликт на Украине.

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