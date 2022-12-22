Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Песков опроверг слухи о введении строгого дресс-кода в кремлевском пуле, сообщает "Интерфакс".

"Строгого дресс-кода для представителей СМИ в кремлевском пуле нет, но соблюдать определенные правила все же необходимо", – заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, несмотря на то что дресс-кода нет, журналисты должны соблюдать определенный режим. Представители СМИ должны быть аккуратно одеты на мероприятиях кремлевского пула, поэтому введены некоторые рекомендации.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ввела строгий дресс-код в офисе на Даунинг-стрит. Политик поручила ввести строгий дресс-код после того, как победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии.

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