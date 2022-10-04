Президент Франции впервые выступил в водолазке

Президент Франции выступил в водолазке. Новый дресс-код – это попытка задать тон в экономии на отоплении. Так Эммануэль Макрон поддержал чиновников, которые променяли традиционные рубашки и галстуки на бадлоны.

Водолазки стали символом политики "энергетической трезвости" Франции, к которой президент призвал граждан еще в июле. Тогда он настоятельно советовал выключать свет по ночам и реже пользоваться кондиционерами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.