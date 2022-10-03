Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погодных условий 3 октября. Ветер в городе может разогнаться до 17 метров в секунду.

По прогнозам МЧС, ситуация не изменится во вторник, 4 октября. Дептранс порекомендовал пересесть на общественный транспорт в часы пик. Последствия непогоды уже начал устранять Мосводосток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.