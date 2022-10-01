Посол России сообщил о демарше недружественных стран на конференции ЮНЕСКО

Фото: ТАСС/EPA/Jose Mendez
Посол РФ в Мексике Виктор Коронелли рассказал о демарше недружественных стран на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня была принята консенсусом итоговая декларация конференции, довольно объемный и неконфликтный документ, поэтому он был поддержан всеми участниками мероприятия. Но уже после принятия этого документа имел место демарш представителей недружественных стран", – заявил дипломат.
По словам Коронелли, в демарше приняли участие страны Евросоюза и представители Восточной Европы, суммарно речь идет о 48 странах.
Посол подчеркнул, что руководитель российской делегации на конференции ЮНЕСКО дал жеский и конкретный ответ на недружественные действия, однако участники демарша покинули зал и не стали слушать. Такое поведение Коронелли объяснил нежеланием вести диалог.
Сами результаты конференции российский посол оценил положительно. Он также добавил, что представители ряда делегаций поддержали россиян и одобрили работу их команды.
Ранее исполняющий обязанности генконсула РФ Вячеслав Славкин сообщил, что неизвестные 30 сентября облили здание генерального консульства России в Нью-Йорке краской. Дипломаты обратились в полицию.
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