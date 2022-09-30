Посольство РФ призвало США не сомневаться в готовности России защищать свой суверенитет

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Военные Соединенных Штатов не должны сомневаться в том, что Россия решительно настроена защищать свой суверенитет, территориальную целостность и граждан всеми доступными средствами, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Так в диппредставительстве прокомментировали статью, вышедшую в издании Newsweek, в которой приводятся заявления анонимных представителей Пентагона о разработке планов реагирования на гипотетическое применение Москвой ядерного оружия.
"Среди рассматриваемых [в статье] сумасшедших вариантов – нанесение так называемого обезглавливающего удара по российскому военно-политическому руководству. Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США", – говорится в комментарии, опубликованном в телеграм-канале посольства.
В противном случае, подчеркнули в дипведомстве, мир подошел к опасной черте, а на горизонте "замаячил" Карибский кризис 2.0. В посольстве выразили надежду, что в Вашингтоне осознают эскалационный характер свой безрассудной риторики.
Российские дипломаты также заявили, что Соединенным Штатам может дорого обойтись "рискованный мыслительный эксперимент" американских военных планировщиков. В диппредставительстве напомнили, что любое военное столкновение ядерных держав приведет к катастрофическим последствиям.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что прямая вовлеченность США в украинский конфликт на стороне Киева стала очевидной. Он отметил, что Штаты открыто наращивают поставки летального оружия и снабжают ВСУ разведданными. По мнению дипломата, в настоящее время Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению ядерных держав и испытывает Россию на прочность.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров заявил о риске ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС
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