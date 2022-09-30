В МИД Британии вызвали полномочного посла РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

МИД Великобритании вызвал посла России Андрея Келина в связи с присоединением к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает британский Форин-офис.

"Министр иностранных дел (Джеймс Клеверли. – Прим. ред.) распорядился, чтобы посол России Андрей Келин был вызван в ведомство, чтобы выразить ему решительный протест по поводу незаконной аннексии суверенной украинской территории", – поделились в МИД Британии, передает ТАСС.

В дипломатическом представительстве РФ подтвердили вызов Келина.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс вызвал полномочного посла России в связи с принятием в состав РФ новых территорий.

30 сентября в Кремле прошло подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

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