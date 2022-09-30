Здание генконсульства РФ в Нью-Йорке облили краской

Фото: телеграм-канал Baza

В пятницу ночью, 30 сентября, неизвестные облили краской здание генерального консульства России в Нью-Йорке. Об этом заявил исполняющий обязанности генконсула РФ Вячеслав Славкин.

"Полиция приехала после нашего звонка, два полицейских. Поснимали, что-то записали и уехали. В настоящий момент приехали детективы, которые общаются с нашими сотрудниками по этому вопросу", – приводит ТАСС его слова.

Славкин добавил, что дипломаты РФ обращались в Госдепартамент два раза за текущую неделю с просьбой усилить меры безопасности у здания генконсульства, однако с американской стороны реакции не последовало. По его словам, после инцидента полиции не было около здания.

В свою очередь, источник в дипмиссии сообщил РИА Новости, что зданию был нанесен значительный ущерб, его облили едкой красной краской.

По данным собеседника агентства, злоумышленников было двое, один из них достал пульверизатор и стал поливать фронтальную часть здания краской. В это время второй снимал процесс.

"Все здание практически испачкано этой краской. Входную дверь невозможно отмыть, поскольку там въедливая в камень краска. Урон очень значительный самому зданию. Сколько времени займет устранение и сколько это будет стоить мы сейчас сказать даже не можем, поскольку урон достаточно серьезный", – отметил он.

Ранее посла Канады в Москве Элисон Ле Клэр вызвали в министерство иностранных дел России, чтобы заявить решительный протест по факту нападения на российское посольство. В МИД РФ отмечали, что канадские полицейские не только не пресекли совершение правонарушений, но и не задержали виновных.

В свою очередь, посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что российское диппредставительство в Оттаве расценивает нападение неизвестного с коктейлем Молотова на здание посольства как попытку теракта. По его словам, в этот раз никто не пострадал, урон имуществу причинен не был. При этом Степанов не исключил повторения подобных нападений в будущем, но с более серьезными последствиями.



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