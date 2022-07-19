В Польше возбуждено уголовное дело после нападения на посла РФ в Варшаве 9 мая

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Прокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту нападения на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева на День Победы, сообщает РИА Новости.

"Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело", – отметил посол.

Инцидент произошел 9 мая. Во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве агрессивно настроенные украинцы и поляки преградили дорогу российскому послу, стали скандировать оскорбительные лозунги, а после облили главу дипмиссии и ее работников красной жидкостью.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау выразил сожаление в связи с произошедшим. Он подчеркнул, что все дипломаты должны быть под особой защитой вне зависимости от того, какие государства они представляют. Российский МИД между тем позже потребовал официальных извинений, отметив, что Варшава грубо нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на посла РФ в Польше.

