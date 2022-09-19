Посольство РФ в Канаде расценило нападение на свое здание как попытку теракта

21:07
Фото: depositphotos/selensergen
Российское диппредставительство в Оттаве расценивает нападение неизвестного с коктейлем Молотова на здание посольства как попытку теракта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"В данном случае речь идет, по сути, о попытке совершить террористический акт. Получается, что в следующий раз может произойти более серьезное нападение", – сказал дипломат.
Он отметил, что в этот раз никто не пострадал, урон имуществу причинен не был: дело в том, что химический состав после того, как бутылка разбилась, не воспламенился. При этом Степанов не исключил повторения подобных нападений в будущем, но с более серьезными последствиями.
По его словам, посольство передало канадским властям запись с камеры видеонаблюдения. В дипмиссии рассчитывают на тщательное расследование случившегося и задержание злоумышленника.
Глава дипмиссии также поделился некоторыми подробностями случившегося. В частности, он отметил, что инцидент произошел в ночь с 11 на 12 сентября: неизвестный выбежал из расположенного поблизости парка, бросил зажигательную смесь, после чего скрылся.
"(Надеюсь. – Прим. ред.), из этого случая канадские правоохранительные органы сделают соответствующие выводы и усилят меры по обеспечению безопасности наших дипмиссий, что особенно важно в нынешней непростой международно-политической ситуации", – добавил Степанов.
Ранее в понедельник посла Канады в Москве Элисон Ле Клэр вызвали в МИД РФ, чтобы заявить решительный протест по факту нападения неизвестного на российское посольство в Оттаве. В ведомстве заявили, что эти противоправные действия были совершены при попустительстве правоохранительных органов Канады.
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