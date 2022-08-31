Россия запретила 55 чиновникам Канады въезд на территорию страны

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Россия в качестве ответных мер приняла решение запретить въезд в страну 55 высокопоставленным военным, политикам и общественным деятелям Канады, сообщается на сайте МИД РФ.
"В связи со все новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, приверженный русофобскому курсу, въезд в РФ закрывается, исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады", – говорится в заявлении.
В ведомстве добавили, что 19 августа Минюст РФ также в качестве ответных мер на враждебные антироссийские действия Канады включил три канадские организации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Среди них – "Канадский украинский конгресс", "Институт Макдональда-Лорье" и "Украинская национальная федерация Канады".
Ранее Канада в очередной раз расширила антироссийские санкции: в список попали 62 физлица и одно оборонное предприятие из РФ. Премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что Оттава намерена поддержать украинские оборонные предприятия. В частности, им будет передано оборудование, оказана техническая помощь.
Известно, что в санкционный список Канады попала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Также санкции затронули концерн "Автоматика", который является частью "Ростеха".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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