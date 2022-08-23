Канада ввела санкции против 62 физлиц и одного предприятия из РФ

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Канада в очередной раз расширила антироссийские санкции: в список попали 62 физлица и одно оборонное предприятие из РФ. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая на саммите "Крымская платформа".

"Сегодня мы объявляем новые санкции в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора", – цитирует его РИА Новости.

Трюдо отметил, что Оттава намерена поддержать украинские оборонные предприятия. В частности, им будет передано оборудование, оказана техническая помощь.

Известно, что в санкционный список Канады попала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Также санкции затронули концерн "Автоматика", который является частью "Ростеха".

В начале августа Москва в качестве ответа на враждебные РФ действия правительства Трюдо запретила въезд в страну 62 канадским гражданам. В список попали лица, замеченные в борьбе с "Русским миром" и российскими традиционными ценностями.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

