РФ запретила 62 гражданам Канады въезд в страну

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Россия запретила 62 канадским гражданам въезд в страну в качестве ответной меры. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В министерстве отметили "особо враждебный характер" режима премьер-министра Джастина Трюдо. По данным МИД, враждебные действия осуществлялись с целью оскорбить многонациональный и многоконфессиональный народ России, православных по всему миру.

"При составлении списка "закрытников" учитывалась их злонамеренная активность в борьбе с "Русским миром" и нашими традиционными ценностями", – говорится в сообщении.

В список попали католический священник и главный редактор журнала "Convivium" Рэймонд де Суза, пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Адриен Бланшард, сотрудники Аппарата вице-премьера Канады Христя Фриланд, работники канадской Комиссии радио, телевидения и связи и Канадского-Украинского конгресса и другие.

В МИД пообещали объявить о дальнейших ответных мерах из-за "постоянно штампуемых Канадой все новых русофобских санкций".

Ранее Канада расширила список санкций против РФ, добавив в него 43 физических и 17 юридических лиц. Под новые ограничения подпали российские военнослужащие, которых ранее Минобороны Украины обвинило в якобы причастности к событиям в Буче. Однако в правительстве не озвучили конкретную причину введения санкционных мер против этих граждан.

