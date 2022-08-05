РФ запретила 62 гражданам Канады въезд в страну

Фото: ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY
Россия запретила 62 канадским гражданам въезд в страну в качестве ответной меры. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В министерстве отметили "особо враждебный характер" режима премьер-министра Джастина Трюдо. По данным МИД, враждебные действия осуществлялись с целью оскорбить многонациональный и многоконфессиональный народ России, православных по всему миру.
"При составлении списка "закрытников" учитывалась их злонамеренная активность в борьбе с "Русским миром" и нашими традиционными ценностями", – говорится в сообщении.
В список попали католический священник и главный редактор журнала "Convivium" Рэймонд де Суза, пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Адриен Бланшард, сотрудники Аппарата вице-премьера Канады Христя Фриланд, работники канадской Комиссии радио, телевидения и связи и Канадского-Украинского конгресса и другие.
В МИД пообещали объявить о дальнейших ответных мерах из-за "постоянно штампуемых Канадой все новых русофобских санкций".
Ранее Канада расширила список санкций против РФ, добавив в него 43 физических и 17 юридических лиц. Под новые ограничения подпали российские военнослужащие, которых ранее Минобороны Украины обвинило в якобы причастности к событиям в Буче. Однако в правительстве не озвучили конкретную причину введения санкционных мер против этих граждан.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: